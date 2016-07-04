У вівторок у Києві до +25°, опадів не очікується

19:00, 4 липня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, завтра у столиці опадів не очікується, вдень повітря прогріється до +25°.

tov-tob.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +21°.

Завтра в Україні без опадів, температура вдень до +28° (карта)

Вітер західний та північно-західний, до 4.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде в 4:53, а зайде в 21:10.

Нагадаємо, в Україні на завтра оголосили штормове попередження.

"5 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі та вранці у східних, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний і західний, 5-10 м/с, вночі та вранці на сході та півдні країни місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС.

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