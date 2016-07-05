На сьогодні синоптики обіцяють українцям теплу погоду без опадів, вдень до +29° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, у вівторок, 5 липня, в Україні без опадів, на сході температура до +29°.
У столиці без опадів, удень +24°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Львові 5 липня очікується невелика хмарність, температура повітря вдень +24°. Вітер мінливий, легкий.
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У Луцьку сьогодні малохмарно. Температура повітря вдень +24°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок опадів не очікується. Температура +23°. Вітер північно-західний, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +28°, вітер північний і південний, до 6.1 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +23°, вітер північно-західний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні опадів не очікується. Температура вдень +24°. Вітер південний і південно-східний, до 4.9 м/с.
У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +25°. Вітер північний та північно-західний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +29°. Вітер північний та північно-західний, до 6.4 м/с.
У Краматорську у вівторок ясно і безхмарно, удень +26°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
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У Сєвєродонецьку сьогодні сонячно, температура вдень +27°. Вітер північний та північно-західний, до 5.1 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°