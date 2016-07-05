На сьогодні синоптики обіцяють українцям теплу погоду без опадів, вдень до +29° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, у вівторок, 5 липня, в Україні без опадів, на сході температура до +29°.

Сьогодні в Україні без опадів / pets4homes.co.uk

У столиці без опадів, удень +24°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Львові 5 липня очікується невелика хмарність, температура повітря вдень +24°. Вітер мінливий, легкий.

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У Луцьку сьогодні малохмарно. Температура повітря вдень +24°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок опадів не очікується. Температура +23°. Вітер північно-західний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +28°, вітер північний і південний, до 6.1 м/с.

В Україні сьогодні до +29° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +23°, вітер північно-західний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні опадів не очікується. Температура вдень +24°. Вітер південний і південно-східний, до 4.9 м/с.

У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +25°. Вітер північний та північно-західний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +29°. Вітер північний та північно-західний, до 6.4 м/с.

У Краматорську у вівторок ясно і безхмарно, удень +26°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні сонячно, температура вдень +27°. Вітер північний та північно-західний, до 5.1 м/с.

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