У вівторок у Києві до +24°, опадів не очікується
Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 5 липня, в столиці опадів не очікується, вдень повітря прогріється до +24°.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +20°. Вітер західний та північно-західний, до 4.7 м/с.
На сьогодні синоптики обіцяють українцям теплу погоду без опадів, вдень до +29° (карта)
Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:53, а зайде в 21:10.
Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Україні оголосили штормове попередження.
"5 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі та вранці у східних, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний і західний, 5-10 м/с, вночі та вранці на сході та півдні країни місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС.
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