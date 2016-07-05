У вівторок у Києві до +24°, опадів не очікується

08:30, 5 липня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 5 липня, в столиці опадів не очікується, вдень повітря прогріється до +24°.

holy-mozart.livejournal.com
holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +20°. Вітер західний та північно-західний, до 4.7 м/с.

На сьогодні синоптики обіцяють українцям теплу погоду без опадів, вдень до +29° (карта)

Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:53, а зайде в 21:10.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Україні оголосили штормове попередження.

"5 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі та вранці у східних, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний і західний, 5-10 м/с, вночі та вранці на сході та півдні країни місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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