У результаті повені в Китаї загинули понад 180 осіб

10:09, 5 липня 2016
589
0

Після проливного дощу, який викликав повінь біля річки Янзци, загинули понад 180 осіб.

Reuters
Reuters

У семи китайських провінціях випало 10-50 см опадів, негода настигла центр і південь країни, передає BBC.

Через сильну зливу в Китаї десятки людей опинилися заблокованими в затопленому тунелі (фото)

Крім того, не менше 45 людей зникли безвісти, та 33 млн так чи інакше постраждали від повеней.

Злива змила змила залізничні колії, через що довелося призупинити повідомлення поїздів.

Нагадаємо, щонайменше 55 людей загинули в Індії і на півночі Пакистану в результаті повеней і зсувів, викликаних проливними мусонними дощами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта)
На заході України оголосили штормове попередження На заході України оголосили штормове попередження
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта)
Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
751 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин