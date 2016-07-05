У результаті повені в Китаї загинули понад 180 осіб

Після проливного дощу, який викликав повінь біля річки Янзци, загинули понад 180 осіб.

Reuters

У семи китайських провінціях випало 10-50 см опадів, негода настигла центр і південь країни, передає BBC.

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Крім того, не менше 45 людей зникли безвісти, та 33 млн так чи інакше постраждали від повеней.

Злива змила змила залізничні колії, через що довелося призупинити повідомлення поїздів.

Нагадаємо, щонайменше 55 людей загинули в Індії і на півночі Пакистану в результаті повеней і зсувів, викликаних проливними мусонними дощами.