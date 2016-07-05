Руйнівний смерч пронісся на Кубі, є постраждалі (відео)

10:37, 5 липня 2016
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Через смерч, який пройшов на Кубі, 38 людей отримали травми, 6 з них знаходяться у важкому стані.

1080plus.com
Люди постраждали від сильного вітру, блискавок, обвалень будівель / 1080plus.com

Люди постраждали від сильного вітру, блискавок, обвалення будівель, передає Ciber Cuba.

У Канаді пронеслися кілька торнадо (відео)

Місцева влада називає збиток, який завдала стихія, "безпрецедентним", повідомляє cuba.cu.

Один з місцевих жителів розповів, що ввечері в суботу почався шторм, хвилі досягали висоти 5-6 метрів.

"Небо стало сірим і менш, ніж за хвилину все було зруйновано. Я ніколи нічого подібного не бачив", - сказав він.

Нагадаємо, кілька торнадо були помічені в американському штаті Іллінойс 22 червня.

Через негоду у місті Понтіак зруйновані кілька будинків у трейлерному парку.

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