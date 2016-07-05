Лісову пожежу в Іспанії вдалося загасити через 5 днів - ЗМІ

Лісову пожежу, що почалася 30 червня в іспанській автономній області Кастилія-Ла-Манча, вдалося загасити лише через п'ять днів.

Reuters

Вогонь знищив близько 700 гектарів лісу у муніципалітеті Льетор, передає ТАСС з посиланням на агентство Europa Press.

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Загалом у боротьбі зі стихією було задіяно понад 530 осіб, а також вертольоти.

При пожежі ніхто не постраждав. Про евакуацію жителів місцева влада не повідомляла.

Нагадаємо, у результаті лісових пожеж в Каліфорнії (США) загинули чотири людини.