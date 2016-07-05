Екстремальна спека в Іспанії: температура піднімається вище 40°

Влада попереджає жителів про високу температуру по всій країні.

Reuters

На півдні, у місті Кордова, у суботу температура повітря піднялася до 41°, у неділю - аж до 44.5°, передає Al Jazeera.

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Такі ж високі температури були зафіксовані в Гранаді, Бадахосі та Севільї.

Через спеку підвищився ризик виникнення лісових пожеж, місцями іспанців попереджають про "високий" рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, лісову пожежу, яка почалася 30 червня в іспанській автономній області Кастилія-Ла-Манча, вдалося загасити лише через п'ять днів.