На українських автошляхах температура підніметься до +29°, у середу можливі опади
Сьогодні і в середу на українських дорогах температура до +29°, у середу місцями пройдуть дощі з грозами.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде невелика хмарність. Температура +23°... +28°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +29°.
На сьогодні синоптики обіцяють українцям теплу погоду без опадів, вдень до +29° (карта)
На трасі Київ - Ужгород без опадів, температура у дорозі +22° ... +26°. У середу на цьому маршруті водіїв також будуть очікувати дощі, місцями з грозами, температура до +27°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +29°, без опадів. Завтра на даному маршруті буде хмарно з проясненнями, температура до +28°.
У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура в дорозі до +24°. 6 липня подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати схожі погодні умови, температура +23°... +27°.
Проливний дощ у Харкові затопив кілька вулиць (фото, відео)
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +22° ... +25°. За даним напрямом у середу також без опадів, температура до +28°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°