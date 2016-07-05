На українських автошляхах температура підніметься до +29°, у середу можливі опади

13:00, 5 липня 2016
587
0

Сьогодні і в середу на українських дорогах температура до +29°, у середу місцями пройдуть дощі з грозами.

galleryua.com
У середу на українських автошляхах можливі опади / galleryua.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде невелика хмарність. Температура +23°... +28°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +29°.

На сьогодні синоптики обіцяють українцям теплу погоду без опадів, вдень до +29° (карта)

На трасі Київ - Ужгород без опадів, температура у дорозі +22° ... +26°. У середу на цьому маршруті водіїв також будуть очікувати дощі, місцями з грозами, температура до +27°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +29°, без опадів. Завтра на даному маршруті буде хмарно з проясненнями, температура до +28°.

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура в дорозі до +24°. 6 липня подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати схожі погодні умови, температура +23°... +27°.

Проливний дощ у Харкові затопив кілька вулиць (фото, відео)

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +22° ... +25°. За даним напрямом у середу також без опадів, температура до +28°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)
У Ямполі пронісся потужний смерч (відео) У Ямполі пронісся потужний смерч (відео)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта)
Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта) Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта)
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
751 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин