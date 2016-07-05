На українських автошляхах температура підніметься до +29°, у середу можливі опади

Сьогодні і в середу на українських дорогах температура до +29°, у середу місцями пройдуть дощі з грозами.

У середу на українських автошляхах можливі опади / galleryua.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде невелика хмарність. Температура +23°... +28°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +29°.

Читайте також На сьогодні синоптики обіцяють українцям теплу погоду без опадів, вдень до +29° (карта)

На трасі Київ - Ужгород без опадів, температура у дорозі +22° ... +26°. У середу на цьому маршруті водіїв також будуть очікувати дощі, місцями з грозами, температура до +27°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +29°, без опадів. Завтра на даному маршруті буде хмарно з проясненнями, температура до +28°.

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура в дорозі до +24°. 6 липня подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати схожі погодні умови, температура +23°... +27°.

Читайте також Проливний дощ у Харкові затопив кілька вулиць (фото, відео)

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +22° ... +25°. За даним напрямом у середу також без опадів, температура до +28°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.