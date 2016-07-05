У західних областях на завтра оголосили штормове попередження

14:17, 5 липня 2016
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Вдень 6 липня у західних областях пройдуть дощі з грозами.

фото УНИАН
Вдень 6 липня у західних областях пройдуть дощі з грозами / УНИАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Вдень 6 липня у західних областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині, Тернопільщині та Буковині пройшли сильні дощі.

Зокрема, у селі Оришківці Лановецького району Тернопільської області град розміром з волоський горіх побив городи.

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