У західних областях на завтра оголосили штормове попередження

Вдень 6 липня у західних областях пройдуть дощі з грозами.

Вдень 6 липня у західних областях пройдуть дощі з грозами / УНИАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Вдень 6 липня у західних областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині, Тернопільщині та Буковині пройшли сильні дощі.

Зокрема, у селі Оришківці Лановецького району Тернопільської області град розміром з волоський горіх побив городи.