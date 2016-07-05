У середу в Україні до +29°, на заході синоптики обіцяють дощі (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода в середу в Україні вдень до +29°, у західних областях дощі, місцями з грозами.
У Києві завтра без опадів, вночі +15°, вдень +27°. Вітер мінливий, до 4.9 м/с.
У західних областях на завтра оголосили штормове попередження
У Львові 6 липня пройде дощ, вночі - +10°, вдень +22°. Вітер мінливий, до 5.6 м/с.
У Луцьку завтра злива. Температура повітря вночі +11°, вдень +24°. Вітер мінливий, помірний.
У Вінниці в середу синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +13°, вдень +27°. Вітер південний і південно-західний, до 4.7 м/с.
Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +17°, вдень +29°, вітер південний і південно-східний, помірний.
У Харкові у середу без опадів, температура вночі +15°, вдень +24°. Вітер мінливий,слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура вночі +15°, вдень +25°. Вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі опадів не очікується. Температура вночі +14°, вдень +25°. Вітер північно-східний, до 4,4 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють на завтра ясну погоду, температура вночі +18°, вдень +28°. Вітер мінливий, слабкий.
У Краматорську в середу ясно і безхмарно, температура вночі +12°, вдень +26°, вітер змінний, легкий.
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У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +13°, вдень +26°. Вітер північний та північно-західний, легкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°