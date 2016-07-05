У середу в Україні до +29°, на заході синоптики обіцяють дощі (карта)

18:30, 5 липня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода в середу в Україні вдень до +29°, у західних областях дощі, місцями з грозами.

rachelpiersigphotography.com
У більшості українських областей тепло і без опадів / rachelpiersigphotography.com

У Києві завтра без опадів, вночі +15°, вдень +27°. Вітер мінливий, до 4.9 м/с.

У західних областях на завтра оголосили штормове попередження

У Львові 6 липня пройде дощ, вночі - +10°, вдень +22°. Вітер мінливий, до 5.6 м/с.

У Луцьку завтра злива. Температура повітря вночі +11°, вдень +24°. Вітер мінливий, помірний.

У Вінниці в середу синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +13°, вдень +27°. Вітер південний і південно-західний, до 4.7 м/с.

Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +17°, вдень +29°, вітер південний і південно-східний, помірний.

УНИАН
Завтра в Україні до +29° / УНІАН

У Харкові у середу без опадів, температура вночі +15°, вдень +24°. Вітер мінливий,слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура вночі +15°, вдень +25°. Вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі опадів не очікується. Температура вночі +14°, вдень +25°. Вітер північно-східний, до 4,4 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють на завтра ясну погоду, температура вночі +18°, вдень +28°. Вітер мінливий, слабкий.

У Краматорську в середу ясно і безхмарно, температура вночі +12°, вдень +26°, вітер змінний, легкий.

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У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +13°, вдень +26°. Вітер північний та північно-західний, легкий.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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