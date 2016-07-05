У столиці завтра повітря прогріється до +27°, опадів не очікується

Згідно з даними УНІАН Погода в середу, 6 липня, у Києві опадів не очікується, вдень повітря прогріється до +27°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +23°.

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Вітер південний і південно-західний, до 4.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде в 4:54, а зайде в 21:10.

Як повідомляв УНІАН, у середу в Україні вдень до +29°, у західних областях дощі, місцями з грозами.