Сьогодні в Україні до +29°, у західних областях пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, 6 липня в більшості українських областей опадів не очікується, температура повітря підніметься до +29°.
У столиці без опадів, удень +27°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.
У Львові 6 липня очікується дощ, температура повітря вдень +23°. Вітер мінливий, помірний.
На українських автошляхах температура підніметься до +29°, у середу можливі опади
У Луцьку сьогодні злива. Температура повітря вдень +26°. Вітер мінливий, до 6.5 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок опадів не очікується. Температура +27°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +29°, вітер мінливий, до 5.6 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +23°, вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сьогодні опадів не очікується. Температура вдень +25°. Вітер східний та північно-східний, до 4.5 м/с.
У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +25°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +27°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.
У Краматорську в середу хмарно, вдень +25°. Вітер мінливий, легкий.
У західних областях на завтра оголосили штормове попередження
У Сєвєродонецьку сьогодні практично безхмарно, температура вдень +26°. Вітер північний та північно-західний, легкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°