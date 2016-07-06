Сьогодні в Україні до +29°, у західних областях пройдуть дощі (карта)

08:06, 6 липня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, 6 липня в більшості українських областей опадів не очікується, температура повітря підніметься до +29°.

фото УНИАН
В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

У столиці без опадів, удень +27°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.

У Львові 6 липня очікується дощ, температура повітря вдень +23°. Вітер мінливий, помірний.

На українських автошляхах температура підніметься до +29°, у середу можливі опади

У Луцьку сьогодні злива. Температура повітря вдень +26°. Вітер мінливий, до 6.5 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок опадів не очікується. Температура +27°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +29°, вітер мінливий, до 5.6 м/с.

УНИАН
Сьогодні в Україні до +29° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +23°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні опадів не очікується. Температура вдень +25°. Вітер східний та північно-східний, до 4.5 м/с.

У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +25°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +27°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.

У Краматорську в середу хмарно, вдень +25°. Вітер мінливий, легкий.

У західних областях на завтра оголосили штормове попередження

У Сєвєродонецьку сьогодні практично безхмарно, температура вдень +26°. Вітер північний та північно-західний, легкий.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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