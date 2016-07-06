У Києві сьогодні без опадів, температура вдень підніметься до +27°

08:30, 6 липня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода в середу, 6 липня, у столиці повітря прогріється до +27°, опадів синоптики не обіцяють.

focus.ua
У Києві сьогодні опадів не очікується / focus.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +21°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.

На українських автошляхах температура підніметься до +29°, у середу можливі опади

Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:54, а зайде в 21:10.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня в більшості українських областей опадів не очікується, температура повітря підніметься до +29°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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