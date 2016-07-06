Злива затопила російський Ульяновськ: люди пересувалися містом на каное (відео)

10:17, 6 липня 2016
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Учора в Ульяновську (РФ) практично не припинявся дощ та шквалистий вітер. У результаті місто затопило.

vk.com Ульяновск
Учора в Ульяновську практично не припинявся дощ / vk.com Ульяновська

Дощові каналізації у місті не справляються з негодою, і по вулицях розливаються величезні річки. Підприємливі городяни навіть влаштували катання на каное на вул. Карла Маркса, передає 73online.ru.

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На відео, розміщеному на Youtube, чоловік плив по "річкам", що течуть центром Ульяновська.

Нагадаємо, 30 червня в Ростові-на-Дону (РФ) в результаті сильного дощу відбулися підтоплення дворових територій, підвальних приміщень, підтоплені автомобілі. У місті був введений режим надзвичайної ситуації.

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