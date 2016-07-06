У Непалі через зсуви загинули 11 людей

Не менш 11 людей загинули, десятки отримали травми в результаті зсувів, які пройшли після сильних дощів в Непалі.

Reuters

На заході країни 5 липня зруйнувалися два будинки, у результаті чого загинули 11 людей, включаючи трьох дітей, передає News 18.

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Крім того, повідомляється, що минулого тижня в Катманду загинули двоє дітей внаслідок обвалення будівлі школи після проливного дощу.

Нагадаємо, після проливного дощу, який викликав повінь біля річки Янзци (Китай), загинули понад 180 осіб.