На Тайвань насувається супертайфун "Непартак"

11:54, 6 липня 2016
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Тайвань готується до супертайфуну "Непартак", який повинен обрушитися на острів в цей четвер.

NASA
Тайвань готується до супертайфуну "Непартак" / NASA

За дві доби тайфуну швидкість зросла з 110 км на годину до 240 км на годину, що не є межею, повідомляє CNN.

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Очікується, що через тайфун на острові випаде більше 100 мм опадів. Крім того, прогнозується, що хвилі піднімуться до 13 метрів.

Нагадаємо, мільйони філіппінців залишилися без електрики через тайфун "Мелор". Через тайфун були повалені дерева та розірвані лінії електропередачі.

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