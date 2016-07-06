Водіїв на українських дорогах очікує тепла погода, місцями пройдуть дощі

Сьогодні і в четвер на дорогах України місцями пройдуть дощі, температура підніметься до +30°.

Температура повітря на дорогах України підніметься до +30° / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде невелика хмарність. Температура +26°... +29°. Завтра на цьому маршруті температура до +22°, в Одеській області можлива гроза.

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На трасі Київ - Ужгород місцями пройдуть дощі, температура в дорозі +23° ... +27°. В четвер на цьому маршруті без опадів, температура до +23°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +27°, без опадів. Завтра на даному маршруті місцями пройдуть дощі, температура до +30°.

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура в дорозі до +27°. 7 липня подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати дощі з грозами, температура +20°... +25°.

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За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +26° ... +27°. За даним напрямом у четвер також без опадів, температура до +22°.

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