Водіїв на українських дорогах очікує тепла погода, місцями пройдуть дощі
Сьогодні і в четвер на дорогах України місцями пройдуть дощі, температура підніметься до +30°.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде невелика хмарність. Температура +26°... +29°. Завтра на цьому маршруті температура до +22°, в Одеській області можлива гроза.
Сьогодні в Україні до +29°, у західних областях пройдуть дощі (карта)
На трасі Київ - Ужгород місцями пройдуть дощі, температура в дорозі +23° ... +27°. В четвер на цьому маршруті без опадів, температура до +23°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +27°, без опадів. Завтра на даному маршруті місцями пройдуть дощі, температура до +30°.
У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура в дорозі до +27°. 7 липня подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати дощі з грозами, температура +20°... +25°.
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За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +26° ... +27°. За даним напрямом у четвер також без опадів, температура до +22°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°