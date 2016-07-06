Вулкан Ключевський на Камчатці знову викидає попіл

13:20, 6 липня 2016
490
0

Сьогодні, 6 липня, шлейф попелу простягнувся на відстань 260 км від вулкана.

flickr.com Eugene Kaspersky
Сьогодні шлейф попелу простягнувся на відстань 260 км від вулкана / flickr.com Eugene Kaspersky

Викид попелу на Ключевском вулкані (Росія) був зафіксований сьогодні о 08:25 по місцевому часу. Його висота склала близько 5 кілометрів над рівнем моря. Вітром попіл віднесло від вулкана на 260 км, передає ТАСС.

Вулкан Гекла в Ісландії може почати вивергатися в будь-яку хвилину

"На висоті приблизно 4400-4500 метрів утворився побічний прорив. З нього беруть початок відразу три лавових потоки. Їх протяжність поки не перевищує 1000 метрів", - повідомив керівник Ключевський вулканологической обсерваторії Юрій Демянчук

Він уточнив, що це відносно невеликі потоки. Також в розломі побічного прориву почалося фонтанування розпеченої лави. Її викидає на висоту до 100 метрів над схилом. Крім того, з 2 липня в кратері періодично відбуваються викиди попелу на висоту до восьми км над рівнем моря. Сьогодні, 6 липня, шлейф попелу простягнувся на відстань 260 км від вулкана. Однак попелопади зафіксовані не були, оскільки частинки віднесло вітром у бік від населених пунктів.

Нагадаємо, геологи з Вулканічної обсерваторії Аляски (ВОА) попереджають, що розташований на півострові вулкан Павлова пробуджується і може почати вивергатися до кінця цього року.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї
На заході України оголосили штормове попередження На заході України оголосили штормове попередження
Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
751 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин