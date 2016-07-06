Вулкан Ключевський на Камчатці знову викидає попіл

Сьогодні, 6 липня, шлейф попелу простягнувся на відстань 260 км від вулкана.

Сьогодні шлейф попелу простягнувся на відстань 260 км від вулкана / flickr.com Eugene Kaspersky

Викид попелу на Ключевском вулкані (Росія) був зафіксований сьогодні о 08:25 по місцевому часу. Його висота склала близько 5 кілометрів над рівнем моря. Вітром попіл віднесло від вулкана на 260 км, передає ТАСС.

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"На висоті приблизно 4400-4500 метрів утворився побічний прорив. З нього беруть початок відразу три лавових потоки. Їх протяжність поки не перевищує 1000 метрів", - повідомив керівник Ключевський вулканологической обсерваторії Юрій Демянчук

Він уточнив, що це відносно невеликі потоки. Також в розломі побічного прориву почалося фонтанування розпеченої лави. Її викидає на висоту до 100 метрів над схилом. Крім того, з 2 липня в кратері періодично відбуваються викиди попелу на висоту до восьми км над рівнем моря. Сьогодні, 6 липня, шлейф попелу простягнувся на відстань 260 км від вулкана. Однак попелопади зафіксовані не були, оскільки частинки віднесло вітром у бік від населених пунктів.

Нагадаємо, геологи з Вулканічної обсерваторії Аляски (ВОА) попереджають, що розташований на півострові вулкан Павлова пробуджується і може почати вивергатися до кінця цього року.