На Канаду насувається сильна спека

Жителів Торонто і більшої частини канадської провінції Онтаріо попереджають про можливу спеку.

Reuters

Міністерство навколишнього середовища Канади повідомляє, що температура триматиметься на рівні близько 35°, передає CTV News Toronto.

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Медики закликають людей пити побільше рідини і подбати про те, щоб літні люди, які особливо схильні до ризику теплових ударів, також пили багато води.

Очікується, що температура в регіоні не спаде до п'ятниці.

Нагадаємо, в Іспанії прийшла екстремальна спека, температура піднялася до 44.5°. Через спеку підвищився ризик виникнення лісових пожеж, місцями іспанців попереджають про "високий" рівень пожежної небезпеки.