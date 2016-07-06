Завтра в Україні до +31°, у багатьох областях пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, 7 липня у багатьох українських областях пройдуть дощі, температура вдень до +31°.
У Києві завтра без опадів, вночі +12°, вдень +22°. Вітер західний, до 6.5 м/с.
Водіїв на українських дорогах очікує тепла погода, місцями пройдуть дощі
У Львові 7 липня хмарно, вночі +9°, вдень +17°. Вітер західний, до 8.9 м/с.
У Луцьку завтра пройде дощ. Температура повітря вночі +9°, вдень +19°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
У Вінниці синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +11°, вдень +19°. Вітер західний та північно-західний, до 5.8 м/с.
Одеситам на завтра обіцяють дощ з грозою. Температура вночі +13°, вдень +22°, вітер мінливий, слабкий.
У Харкові у четвер очікується гроза, температура вночі +13°, вдень +25°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують дощ. Температура вночі +13°, вдень +27°. Вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі опадів не очікується. Температура вночі +13°, вдень +26°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вночі +16°, вдень +29°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.
У Краматорську в четвер хмарно з проясненнями, температура вночі +12°, вдень +27°, вітер мінливий, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +13°, вдень +29°. Вітер північний та північно-західний, легкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°