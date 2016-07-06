Завтра в Україні до +31°, у багатьох областях пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, 7 липня у багатьох українських областях пройдуть дощі, температура вдень до +31°.

Завтра у багатьох областях пройдуть дощі / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі +12°, вдень +22°. Вітер західний, до 6.5 м/с.

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У Львові 7 липня хмарно, вночі +9°, вдень +17°. Вітер західний, до 8.9 м/с.

У Луцьку завтра пройде дощ. Температура повітря вночі +9°, вдень +19°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

У Вінниці синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +11°, вдень +19°. Вітер західний та північно-західний, до 5.8 м/с.

Одеситам на завтра обіцяють дощ з грозою. Температура вночі +13°, вдень +22°, вітер мінливий, слабкий.

Завтра в Україні до +31° / УНІАН

У Харкові у четвер очікується гроза, температура вночі +13°, вдень +25°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують дощ. Температура вночі +13°, вдень +27°. Вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі опадів не очікується. Температура вночі +13°, вдень +26°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вночі +16°, вдень +29°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

У Краматорську в четвер хмарно з проясненнями, температура вночі +12°, вдень +27°, вітер мінливий, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +13°, вдень +29°. Вітер північний та північно-західний, легкий.

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