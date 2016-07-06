У четвер у Києві опадів не очікується, вдень до +22°

Згідно з даними УНІАН Погода, у четвер у столиці без опадів, температура повітря вдень +22°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +18°.

Читайте також Водіїв на українських дорогах очікує тепла погода, місцями пройдуть дощі

Вітер західний, до 6.7 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде в 4:55, а зайде о 21:09.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня у багатьох українських областях пройдуть дощі, температура вдень до +31°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.