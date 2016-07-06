У четвер у Києві опадів не очікується, вдень до +22°

19:00, 6 липня 2016
706
0

Згідно з даними УНІАН Погода, у четвер у столиці без опадів, температура повітря вдень +22°.

holy-mozart.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +18°.

Водіїв на українських дорогах очікує тепла погода, місцями пройдуть дощі

Вітер західний, до 6.7 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде в 4:55, а зайде о 21:09.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня у багатьох українських областях пройдуть дощі, температура вдень до +31°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
На заході України оголосили штормове попередження На заході України оголосили штормове попередження
Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26° Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26°
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта)
Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта) Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
751 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин