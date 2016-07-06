Негода в Києві протримається до кінця доби – ДСНС
У Шевченківському районі через сильний вітер дерево впало на автівку і порвало дроти електропостачання.
Негода, що накрила Київ близько п'ятої вечора, може продовжитися до кінця доби. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
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Через грозу та шквали 15-20м/с. було оголошено штормове попередження.
Київська служба порятунку нагадала містянам, як поводитися у таких складних погодних умовах і просить бути обачними.
Під час сильного вітру потрібно відійти від дерев, що ростуть окремо; якщо людина в лісі, то їй слід стати під дерева, що ростуть близько одне до одного (виключення — сосновий ліс, оскільки із сосен часто падають гілки); укритися в будь-яких будівлях; у полі слід лягти обличчям униз.
Не можна: стояти біля вітрин, рекламних щитів, наметів палаток із тканини; перебувати поряд із трансформаторами, опорами мереж електропередач; бігти додому, якщо він далеко; відчиняти вікна; виходити на балкон.
Під час грози удома слід: вимкнути електроприлади; відключити телевізор від антени; зачинити всі вікна; не підходити до вікон; не братися за металеві вхідні двері.
Крім того, у Службі порятунку повідомили, що у Шевченківському районі на вул. Тарасівській, 21сильним вітром на автівку повалило дерево. Падаючи, воно зачепило провід дорожнього освітлення. За інформацією від “Київенерго” дорожнє освітлення буде відновлено вже сьогодні ввечері.
Пробки в Києві, за даними інформаційного сервісу "Яндекс. Пробки", залишаються на рівні 4 балів. Найбільш складна ситуація традиційно в центрі - в районі Хрещатика, площі Льва Толстого, Великої Васильківської, вул. Шота Руставелі і частково бульвару Лесі Українки. Мости вільні.
Додамо, що сьогодні синоптики обіцяли жителям столиці приємну прохолоду і невелику грозу. Завтра в Києві опадів не очікують.
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