Сьогодні в багатьох регіонах України синоптики обіцяють дощі, температура до +30° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, 7 липня у багатьох областях України пройдуть дощі, місцями з грозами. Найтепліше буде на сході країни - до +30°.
У столиці без опадів, удень +20°. Вітер західний, до 6.7 м/с.
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У Львові 7 липня невелика хмарність, температура повітря вдень +18°. Вітер західний та північно-західний, до 9.4 м/с.
У Луцьку сьогодні дощ. Температура повітря вдень +19°. Вітер західний, свіжий.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер опадів не очікується. Температура +19°. Вітер західний та північно-західний, до 6.6 м/с.
Одеситам на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +25°, вітер мінливий, помірний.
У Харкові дощ з грозою. Температура до +24°, вітер змінний, до 4.1 м/с.
У Сімферополі сьогодні опадів не очікується. Температура вдень +26°. Вітер мінливий, легкий.
У Дніпрі пройде дощ. Температура повітря +26°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +29°. Вітер мінливий, до 6.7 м/с.
У Краматорську у четвер буде хмарно, вдень +28°. Вітер мінливий, слабкий.
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У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень +28°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°