Сьогодні в багатьох регіонах України синоптики обіцяють дощі, температура до +30° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, 7 липня у багатьох областях України пройдуть дощі, місцями з грозами. Найтепліше буде на сході країни - до +30°.

Сьогодні в Україну прийдуть дощі / tivasyk.info

У столиці без опадів, удень +20°. Вітер західний, до 6.7 м/с.

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У Львові 7 липня невелика хмарність, температура повітря вдень +18°. Вітер західний та північно-західний, до 9.4 м/с.

У Луцьку сьогодні дощ. Температура повітря вдень +19°. Вітер західний, свіжий.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер опадів не очікується. Температура +19°. Вітер західний та північно-західний, до 6.6 м/с.

Одеситам на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +25°, вітер мінливий, помірний.

В Україні до +30° / УНІАН

У Харкові дощ з грозою. Температура до +24°, вітер змінний, до 4.1 м/с.

У Сімферополі сьогодні опадів не очікується. Температура вдень +26°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі пройде дощ. Температура повітря +26°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +29°. Вітер мінливий, до 6.7 м/с.

У Краматорську у четвер буде хмарно, вдень +28°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень +28°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с.

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