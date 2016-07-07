У Києві сьогодні вдень до +20°, опадів не очікується

Згідно з даними УНІАН Погода, у четвер у столиці опадів не очікується, температура вдень до +20°.

У Києві сьогодні без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +18°. Вітер західний, до 6.7 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:55, а зайде о 21:09.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у багатьох областях України пройдуть дощі, місцями з грозами. Найтепліше буде на сході країни - до +30°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.