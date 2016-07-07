Китайців попередили про можливість нових повеней в країні

Прем'єр Держради КНР Лі Кецян заявив, що країна повинна готуватися до серйозних повеней у липні-серпні.

Reuters

Лі Кецян відвідав провінції Аньхой, Хунань і Хубей для того, щоб проконтролювати, як проходить ліквідація наслідків негоди у цих районах, передає Xinhua.

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Уздовж річки Янцзи через сильний дощ загинуло 128 осіб, ще 42 вважають зниклими без вести.

Прем'єр попередив, що гірші умови можуть настати в найближчі два місяці, тому в країні необхідно прийняти всі заходи безпеки.

Нагадаємо, щонайменше 55 людей загинули в Індії і на півночі Пакистану в результаті повеней і зсувів, викликаних проливними мусонними дощами.