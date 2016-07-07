Китайців попередили про можливість нових повеней в країні

09:50, 7 липня 2016
637
0

Прем'єр Держради КНР Лі Кецян заявив, що країна повинна готуватися до серйозних повеней у липні-серпні.

Reuters
Reuters

Лі Кецян відвідав провінції Аньхой, Хунань і Хубей для того, щоб проконтролювати, як проходить ліквідація наслідків негоди у цих районах, передає Xinhua.

У Непалі через зсуви загинули 11 людей

Уздовж річки Янцзи через сильний дощ загинуло 128 осіб, ще 42 вважають зниклими без вести.

Прем'єр попередив, що гірші умови можуть настати в найближчі два місяці, тому в країні необхідно прийняти всі заходи безпеки.

Нагадаємо, щонайменше 55 людей загинули в Індії і на півночі Пакистану в результаті повеней і зсувів, викликаних проливними мусонними дощами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта)
Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26° Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26°
Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта) Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта)
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
751 мм
3.9 м/с
96 %
Стрічка новин