У російському Сургуті пронісся торнадо (відео)

10:52, 7 липня 2016
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Учора на річці Об утворилася гігантська воронка у вигляді хмарного рукава.

youtube.com Мастер крановщик Самарский
Торнадо не завдав ушкоджень / youtube.com Майстер кранівник Самарський

Вона була такої висоти, що її легко можна було розгледіти практично з будь-якої точки міста, повідомляє in-news.ru.

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Зник торнадо так само швидко, як з'явився, гігантський рукав відірвався від водної поверхні і через деякий час зник повністю.

Зазначається, що такі смерчі фіксують в Сургуті не вперше. У вересні 2008 року подібна воронка утворилася над водосховищем. Через п'ять років там же пройшов ще один торнадо.

Нагадаємо, через смерч, який пройшов на Кубі, 38 людей отримали травми, 6 з них знаходяться у важкому стані.

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