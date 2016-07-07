На дорогах України очікується дощова погода, температура до +27°

Сьогодні і в п'ятницю на українських дорогах температура підніметься до +27°, у деяких областях пройдуть дощі.

На українських дорогах температура підніметься до +27° / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде невелика хмарність, в Одеській області можливий дощ. Температура +20°... +25°. Завтра на цьому маршруті температура до +26°, без опадів.

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На трасі Київ - Ужгород у Хмельницькій і Житомирській областях пройдуть дощі, температура в дорозі +17° ... +23°. У п'ятницю на цьому маршруті без опадів, температура до +27°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +29°, у Дніпропетровській області дощ. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +26°.

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують опади. Температура в дорозі до +24°. 8 липня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати малохмарна погода, температура +22°... +23°.

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За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні місцями пройдуть дощі, температура +18° ... +23°. За даним напрямом у п'ятницю без опадів, температура до +25°.

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