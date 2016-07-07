На дорогах України очікується дощова погода, температура до +27°
Сьогодні і в п'ятницю на українських дорогах температура підніметься до +27°, у деяких областях пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде невелика хмарність, в Одеській області можливий дощ. Температура +20°... +25°. Завтра на цьому маршруті температура до +26°, без опадів.
Сьогодні в багатьох регіонах України синоптики обіцяють дощі, температура до +30° (карта)
На трасі Київ - Ужгород у Хмельницькій і Житомирській областях пройдуть дощі, температура в дорозі +17° ... +23°. У п'ятницю на цьому маршруті без опадів, температура до +27°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +29°, у Дніпропетровській області дощ. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +26°.
У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують опади. Температура в дорозі до +24°. 8 липня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати малохмарна погода, температура +22°... +23°.
Проливний дощ у Харкові затопив кілька вулиць (фото, відео)
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні місцями пройдуть дощі, температура +18° ... +23°. За даним напрямом у п'ятницю без опадів, температура до +25°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°