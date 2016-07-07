У Києві до кінця дня оголосили штормове попередження

12:35, 7 липня 2016
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Пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"У найближчу годину з утриманням до кінця дня 7 липня по м. Києву пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, учора у Шевченківському районі через сильний вітер дерево впало на автівку і порвало дроти електропостачання. Через грозу та шквали 15-20 м/с було оголошено штормове попередження.

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