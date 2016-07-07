У Канаді пройшла серія торнадо (фото, відео)

Протягом останніх днів в канадській провінції Альберта пронеслися п'ять торнадо.

Протягом останніх днів в Альберті пронеслися п'ять торнадо / globalnews.ca

Перший торнадо пройшов ще 30 червня. Через стихію в регіоні були повалені дерева, розбиті дахи та вікна будинків, передає globalnews.ca.

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Повідомлень про травми або жертви серед населення на даний момент не надходило.

Наслідки торнадо у Канаді / globalnews.ca

У Канаді пройшла серія торнадо / globalnews.ca

Нагадаємо, учора, 6 липня, у російському місті Сургут пройшов торнадо, який можна було розгледіти практично з будь-якої точки міста.