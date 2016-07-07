На сході США через повені евакуюють місцеве населення

Проливні дощі в американських штатах Кентуккі і Теннесі в ніч на середу викликали повені.

Проливні дощі в штатах Кентуккі і Теннесі викликали повені / Marshall County Emergency Management

Як повідомляє The Weather Channel, через підтоплення житлових будинків місцева влада ухвалила рішення почати евакуацію.

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Злива затопила багато трас в Теннесі, їх довелося перекрити. Крім того, кілька сімей опинилися в пастці після того, як їхні будинки виявилися підтопленими.

У штаті Кентуккі евакуація оголошена в окрузі Маршалл, де вода піднялася до критичного рівня.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в Лас-Вегасі пройшла злива з градом, в результаті чого затопило вулиці, деякі райони міста залишилися без електрики.