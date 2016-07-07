В Україні завтра без опадів, вдень повітря погріється до +26° (карта)

18:30, 7 липня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, у п'ятницю, 8 липня, в Україні температура вдень підніметься до +26°, опадів не очікується.

gloss.ua
В Україні завтра без опадів / gloss.ua

У Києві завтра без опадів, вночі +13°, вдень +23°. Вітер західний та північно-західний, до 4.9 м/с.

На дорогах України очікується дощова погода, температура до +27°

У Львові 8 липня невелика хмарність, вночі +13°, вдень +22°. Вітер західний і південно-східний, слабкий.

У Луцьку завтра опадів не очікується. Температура повітря вночі +13°, вдень +22°. Вітер західний та східний, до 4.8 м/с.

У Вінниці в п'ятницю синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +11°, вдень +22°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +12°, вдень +26°, вітер північно-західний, до 5.1 м/с.

УНИАН
У п'ятницю в Україні до +26° / УНІАН

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +14°, вдень +23°. Вітер західний та північно-західний, до 4.8 м/с.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +14°, вдень +23°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Сімферополі опадів не очікується. Температура вночі +12°, вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, до 4.7 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяє невелику хмарність, температура вночі +18°, вдень +26°. Вітер північний та північно-західний, до 5.4 м/с.

У Краматорську у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура вночі +12°, вдень +23°, вітер північний та північно-західний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +16°, вдень +24°. Вітер північно-західний, слабкий.

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