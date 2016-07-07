В Україні завтра без опадів, вдень повітря погріється до +26° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, у п'ятницю, 8 липня, в Україні температура вдень підніметься до +26°, опадів не очікується.
У Києві завтра без опадів, вночі +13°, вдень +23°. Вітер західний та північно-західний, до 4.9 м/с.
На дорогах України очікується дощова погода, температура до +27°
У Львові 8 липня невелика хмарність, вночі +13°, вдень +22°. Вітер західний і південно-східний, слабкий.
У Луцьку завтра опадів не очікується. Температура повітря вночі +13°, вдень +22°. Вітер західний та східний, до 4.8 м/с.
У Вінниці в п'ятницю синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +11°, вдень +22°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +12°, вдень +26°, вітер північно-західний, до 5.1 м/с.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +14°, вдень +23°. Вітер західний та північно-західний, до 4.8 м/с.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +14°, вдень +23°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Сімферополі опадів не очікується. Температура вночі +12°, вдень +23°. Вітер північний та північно-західний, до 4.7 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяє невелику хмарність, температура вночі +18°, вдень +26°. Вітер північний та північно-західний, до 5.4 м/с.
У Краматорську у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура вночі +12°, вдень +23°, вітер північний та північно-західний, слабкий.
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У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +16°, вдень +24°. Вітер північно-західний, слабкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°