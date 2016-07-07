У п'ятницю в столиці до +22°, опадів синоптики не обіцяють

19:00, 7 липня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, 8 липня в Києві без опадів, температура повітря вдень +22°.

holy-mozart.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +18°.

На дорогах України очікується дощова погода, температура до +27°

Вітер західний, до 4.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде в 4:56, а зайде о 21:09.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 8 липня, в Україні температура вдень підніметься до +26°, опадів не очікується.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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