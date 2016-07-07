У п'ятницю в столиці до +22°, опадів синоптики не обіцяють

Згідно з даними УНІАН Погода, 8 липня в Києві без опадів, температура повітря вдень +22°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +18°.

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Вітер західний, до 4.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде в 4:56, а зайде о 21:09.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 8 липня, в Україні температура вдень підніметься до +26°, опадів не очікується.

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