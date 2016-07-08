Сьогодні в Україні опадів не очікується, температура вдень підніметься до +26° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, у п'ятницю, 8 липня, в Україні очікується тепла погода без опадів. Вдень повітря прогріється до +26°.
У столиці без опадів, удень +22°. Вітер західний та північно-західний, до 5.5 м/с.
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У Львові 8 липня невелика хмарність, температура повітря вдень +21°. Вітер західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні похмуро. Температура повітря вдень +22°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю опадів не очікується. Температура +22°. Вітер північно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +26°, вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Харкові без опадів. Температура до +22°, вітер західний та північно-західний, до 5.1 м/с.
У Сімферополі сьогодні опадів не очікується. Температура вдень +23°. Вітер змінний, слабкий.
У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +23°. Вітер західний та північно-західний, до 5.3 м/с.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють практично безхмарну погоду погоду, температура вдень +27°. Вітер північний та північно-західний, до 6,2 м/с.
У Краматорську у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, вдень +23°. Вітер північно-західний, слабкий.
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У Сєвєродонецьку сьогодні невелика хмарність, температура вдень +24°. Вітер північно-західний, помірний.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°