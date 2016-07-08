Сьогодні в Україні опадів не очікується, температура вдень підніметься до +26° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, у п'ятницю, 8 липня, в Україні очікується тепла погода без опадів. Вдень повітря прогріється до +26°.

Сьогодні в Україні без опадів / 7-themes.com

У столиці без опадів, удень +22°. Вітер західний та північно-західний, до 5.5 м/с.

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У Львові 8 липня невелика хмарність, температура повітря вдень +21°. Вітер західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні похмуро. Температура повітря вдень +22°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю опадів не очікується. Температура +22°. Вітер північно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +26°, вітер західний та північно-західний, слабкий.

В Україні сегдоня до +26° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +22°, вітер західний та північно-західний, до 5.1 м/с.

У Сімферополі сьогодні опадів не очікується. Температура вдень +23°. Вітер змінний, слабкий.

У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +23°. Вітер західний та північно-західний, до 5.3 м/с.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють практично безхмарну погоду погоду, температура вдень +27°. Вітер північний та північно-західний, до 6,2 м/с.

У Краматорську у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, вдень +23°. Вітер північно-західний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні невелика хмарність, температура вдень +24°. Вітер північно-західний, помірний.

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