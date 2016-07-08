У Києві сьогодні повітря прогріється до +22°, без опадів

Згідно з даними УНІАН Погода, 8 липня у столиці вдень до +22°, опадів синоптики не обіцяють.

У Києві вдень до +22° / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +19°. Вітер західний та північно-західний, до 5.5 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:56, а зайде о 21:09.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня в Україні очікується тепла погода без опадів. Вдень повітря прогріється до +26°.

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