Супертайфун "Непартак" обрушився на Тайвань (фото, відео)

У п'ятницю вранці тайфун "Непартак" обрушився на східне узбережжя Тайваню, викликавши багато руйнувань. Тисячі людей змушені були покинути свої будинки.

Reuters

Шторм почався приблизно о 05:50 за місцевим часом (00:50 за Києвом), швидкість вестра склала 234 км/год, передає The Guardian.

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Центральне бюро погоди Тайваню повідомило, що шторм протримається протягом восьми годин, і закликало громадян готуватись до сильних злив.

Через стихію як мінімум загинула одна людина, ще 66 отримали поранення. Без електрики залишаються 270 тис. будинків.

Очікується, що в результаті стихії на Тайвані випаде до 500 мм опадів, що може спричинити зсуви.

Як повідомляє NBC News, "Непартак" пронісся повз Філіппін. Там влада закликає людей якнайдалі триматися від моря.

Тайфун рухається на північний захід у бік материкового Китаю. За прогнозами, туди він добереться в суботу вранці.