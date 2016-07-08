Пілот сфотографував шторм над Тихим океаном в момент удару блискавки (фото)

10:25, 8 липня 2016
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Пілот авіакомпанії Ecuador Airlines Сантьяго Борха сфотографував тихоокеанський шторм з висоти в 11 тисяч метрів у момент удару блискавки.

thisiscolossal.com Santiago Borja
Пілот сфотографував тихоокеанський шторм з висоти в 11 тисяч м / thisiscolossal.com Santiago Borja

Як повідомляє The Washington Post, знімок був зроблений на південь від Панами під час польоту на Boeing 767-300.

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"Мені дуже подобається ця фотографія, тому що на ній можна побачити розмір і силу шторму", - сказав Борха.

Пілот зізнався, що любить фотографувати, і завжди носить з собою камеру.

thisiscolossal.com Santiago Borja
Шторм над Тихим океаном в момент удару блискавки / thisiscolossal.com Santiago Borja

Нагадаємо, командир 48 екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС) Джефф Вільямс опублікував знімок Гренландії, який був зроблений ним з борту МКС.

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