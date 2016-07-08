На вихідні Україну накриють дощі, температура до +27° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, на вихідних в Україні пройдуть дощі, місцями з грозами. Температура підніметься до +27°.

На вихідних в Україні пройдуть дощі / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +13°, вдень +23°. У неділю очікується невеликий дощ, +18°...+30°.

У Львові завтра дощ з грозою, вночі +12°, вдень +20°. У неділю без опадів, +13°...+22°.

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Жителям Луцька синоптики обіцяють на вихідних невелику хмарність. Температура повітря в суботу вночі +13°, вдень +28°, можлива гроза. У неділю вночі +14°, вдень +23°.

У Вінниці очікуються дощі, температура повітря в суботу +12°...+22°. У неділю до +32°.

Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду, температура вночі +14°, вдень +26°. У неділю також без опадів, температура +14°...+27°.

У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +13°, вдень +22°. У неділю +15°...+22°, без опадів.

У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі +14°, вдень +25°. У неділю пройде дощ, температура повітря +14°...+23°.

Погода на 9 липня / УНІАН

Погода на 10 липня / УНІАН

У Сімферополі завтра без опадів, +14°...+24°. У неділю +13°...+21°, можлива гроза.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють малохмарну погоду, температура вночі +16°, вдень +26°. У неділю без опадів, температура підніметься до +25°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +12°, вдень +25°. У неділю температура до +24°.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з поясненнями, температура вночі +13°, вдень +24°. У неділю +15°...+23°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу очікується дощ, температура до +16°. У неділю хмарно, вночі +7°, вдень +18°.

У Моршині на Львівщині в суботу гроза, вночі +16°, вдень +23°. У неділю хмарно з поясненнями, уночі +13°, вдень до +21°.

У Трускавці в суботу дощ з грозою, температура +20°. У неділю синоптики прогнозують малохмарну погоду, температура вдень +20°.

У Сваляві завтра пройде дощ, +20°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +10° ...+21°.

У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +27°.

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У Бердянську в суботу буде сонячно, температура до +25°. У неділю очікується гроза, температура до +27°.

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