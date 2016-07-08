На вихідні Україну накриють дощі, температура до +27° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, на вихідних в Україні пройдуть дощі, місцями з грозами. Температура підніметься до +27°.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +13°, вдень +23°. У неділю очікується невеликий дощ, +18°...+30°.
У Львові завтра дощ з грозою, вночі +12°, вдень +20°. У неділю без опадів, +13°...+22°.
Сьогодні в Україні опадів не очікується, температура вдень підніметься до +26° (карта)
Жителям Луцька синоптики обіцяють на вихідних невелику хмарність. Температура повітря в суботу вночі +13°, вдень +28°, можлива гроза. У неділю вночі +14°, вдень +23°.
У Вінниці очікуються дощі, температура повітря в суботу +12°...+22°. У неділю до +32°.
Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду, температура вночі +14°, вдень +26°. У неділю також без опадів, температура +14°...+27°.
У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +13°, вдень +22°. У неділю +15°...+22°, без опадів.
У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі +14°, вдень +25°. У неділю пройде дощ, температура повітря +14°...+23°.
У Сімферополі завтра без опадів, +14°...+24°. У неділю +13°...+21°, можлива гроза.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють малохмарну погоду, температура вночі +16°, вдень +26°. У неділю без опадів, температура підніметься до +25°.
У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +12°, вдень +25°. У неділю температура до +24°.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з поясненнями, температура вночі +13°, вдень +24°. У неділю +15°...+23°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу очікується дощ, температура до +16°. У неділю хмарно, вночі +7°, вдень +18°.
У Моршині на Львівщині в суботу гроза, вночі +16°, вдень +23°. У неділю хмарно з поясненнями, уночі +13°, вдень до +21°.
У Трускавці в суботу дощ з грозою, температура +20°. У неділю синоптики прогнозують малохмарну погоду, температура вдень +20°.
У Сваляві завтра пройде дощ, +20°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +10° ...+21°.
У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +27°.
Проливний дощ у Харкові затопив кілька вулиць (фото, відео)
У Бердянську в суботу буде сонячно, температура до +25°. У неділю очікується гроза, температура до +27°.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°