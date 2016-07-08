Водіїв на українських дорогах очікує тепла погода, у багатьох регіонах пройдуть дощі
На дорогах України температура підніметься до +28°. У неділю у багатьох областях пройдуть дощі з грозами.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +26°. Завтра на цьому маршруті малохмарно. Температура в суботу +23°...+28°. У неділю на одеському напрямку пройдуть дощі, до +27°.
На вихідні Україну накриють дощі, температура до +27° (карта)
На трасі Київ - Ужгород сьогодні малохмарно, температура в дорозі +17°... +26°. Завтра на цьому маршруті пройдуть дощі з грозами, температура до +23°. У неділю на цьому напрямку очікуються опади, температура в дорозі +29°...+23°.
На трасі Київ - Харків сьогодні без опадів. Температура в дорозі +22°...+23°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +22°...+24°. У неділю дощі, до +23°.
На Маріупольському напрямку опадів не очікується, температура +22°...+27°. Завтра по цьому маршруту малохмарно. У неділю дощі, температура підніметься до +26°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі до +21°... +24°. У суботу на маршруті пройдуть дощі, місцями з грозами. У неділю також очікуються опади, температура до 23 градусів тепла.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°