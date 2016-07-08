Водіїв на українських дорогах очікує тепла погода, у багатьох регіонах пройдуть дощі

13:00, 8 липня 2016
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На дорогах України температура підніметься до +28°. У неділю у багатьох областях пройдуть дощі з грозами.

УНИАН
У неділю у багатьох областях пройдуть дощі з грозами / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +26°. Завтра на цьому маршруті малохмарно. Температура в суботу +23°...+28°. У неділю на одеському напрямку пройдуть дощі, до +27°.

На вихідні Україну накриють дощі, температура до +27° (карта)

На трасі Київ - Ужгород сьогодні малохмарно, температура в дорозі +17°... +26°. Завтра на цьому маршруті пройдуть дощі з грозами, температура до +23°. У неділю на цьому напрямку очікуються опади, температура в дорозі +29°...+23°.

На трасі Київ - Харків сьогодні без опадів. Температура в дорозі +22°...+23°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +22°...+24°. У неділю дощі, до +23°.

На Маріупольському напрямку опадів не очікується, температура +22°...+27°. Завтра по цьому маршруту малохмарно. У неділю дощі, температура підніметься до +26°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі до +21°... +24°. У суботу на маршруті пройдуть дощі, місцями з грозами. У неділю також очікуються опади, температура до 23 градусів тепла.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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