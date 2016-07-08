У Києві та області оголосили штормове попередження

Вдень 9 липня у столиці шквали 15-20 м/с та грози.

Вдень 9 липня у столиці очікуються шквали 15-20 м/с та грози / REUTERS

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Вдень 9 липня грози, подекуди шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня у Шевченківському районі через сильний вітер дерево впало на автівку і порвало дроти електропостачання. Через грозу та шквали 15-20 м/с. було оголошено штормове попередження.