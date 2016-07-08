В американському Канзасі пронісся руйнівний торнадо (відео)

14:42, 8 липня 2016
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Торнадо пройшов у місті Юріка в четвер увечері.

KSNW
Торнадо пройшов у місті Юріка / KSNW

У результаті стихії було пошкоджено будівлі лікарні та будинок престарілих, передає The Weather Channel.

У Канаді пройшла серія торнадо (фото, відео)

Крім того, через сильний вітер дерева впали на лінії електропередач, що ускладнило проїзд аварійним службам.

Інформації про постраждалих не надходило.

Як повідомляв УНІАН, проливні дощі в американських штатах Кентуккі і Теннесі в ніч на середу викликали повені. Через підтоплення житлових будинків місцева влада ухвалила рішення почати евакуацію.

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