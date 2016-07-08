В американському Канзасі пронісся руйнівний торнадо (відео)

Торнадо пройшов у місті Юріка в четвер увечері.

Торнадо пройшов у місті Юріка / KSNW

У результаті стихії було пошкоджено будівлі лікарні та будинок престарілих, передає The Weather Channel.

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Крім того, через сильний вітер дерева впали на лінії електропередач, що ускладнило проїзд аварійним службам.

Інформації про постраждалих не надходило.

Як повідомляв УНІАН, проливні дощі в американських штатах Кентуккі і Теннесі в ніч на середу викликали повені. Через підтоплення житлових будинків місцева влада ухвалила рішення почати евакуацію.