На Закарпатті очікується підвищення рівнів води у річках

При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого стоку та селевих потоків.

На рiчках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0.2-1.0 м / geocaching.su

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"9-10 липня на рiчках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,0 м на малих водотоках на 0,5-1,5 м, при сильних зливах можливе формування значного мiсцевого стоку та селевих потоків", - йдеться в повідомленні.

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