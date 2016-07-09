Через сильні дощі на півдні Японії зупинено рух швидкісних поїздів

Рух швидкісних поїздів "сінкансен" було тимчасово зупинено сьогодні на японському острові Кюсю через зливи.

REUTERS

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на залізничного оператора JR Kyushu.

Зазначається, що рух швидкісних поїздів призупинено на відрізку між префектурами Кумамото та Кагосіма.

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На півдні і південному заході Японії другий день тривають потужні зливи у зв'язку з тайфуном "Непартак", що проходить поруч з японськими островами. Рівень випадіння опадів у цих регіонах зараз досягає 250 мм/год.

Національне метеорологічне управління попереджає про загрозу зсувів і розливу річок. Рекомендацію про евакуацію до теперішнього часу одержали кілька сотень людей - в основному ті, хто проживає в невеликих гірських селищах.