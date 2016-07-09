На півдні Філіппін стався 5-бальний землетрус

Землетрус магнітудою більше 5 балів стався в ніч на 9 липня (за київським часом) біля берегів Філіппін.

На Філіппінах стався 5-бальний землетрус, про руйнування не повідомляють / zamboanga.com

Про це повідомляє Філіппінський інститут вулканології та сейсмології.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині 57-62 кілометра на острові Мінданао між містами Бутуан і Бісліг (регіон Карага).

В 7:16 за місцевим часом у цьому районі було зафіксовано 3 поштовхи силою 5,2-5,3 бала.

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Крім того, як повідомляє Геологічна служба США, вранці 9 липня в морі біля берегів Філіппін також стався землетрус, сила якого склала 4,5 бали.

За її даними, епіцентр знаходився на глибині 93,5 кілометра і приблизно в 50 кілометрах на південний схід від острова Мінданао.

Інформації про потерпілих, збитки, а також про виникнення загрози цунамі не надходило.