На півдні Філіппін стався 5-бальний землетрус

17:41, 9 липня 2016
745
0

Землетрус магнітудою більше 5 балів стався в ніч на 9 липня (за київським часом) біля берегів Філіппін.

/ zamboanga.com
На Філіппінах стався 5-бальний землетрус, про руйнування не повідомляють / zamboanga.com

Про це повідомляє Філіппінський інститут вулканології та сейсмології.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині 57-62 кілометра на острові Мінданао між містами Бутуан і Бісліг (регіон Карага).

В 7:16 за місцевим часом у цьому районі було зафіксовано 3 поштовхи силою 5,2-5,3 бала.

У столиці Тайваню стався землетрус

Крім того, як повідомляє Геологічна служба США, вранці 9 липня в морі біля берегів Філіппін також стався землетрус, сила якого склала 4,5 бали.

За її даними, епіцентр знаходився на глибині 93,5 кілометра і приблизно в 50 кілометрах на південний схід від острова Мінданао.

Інформації про потерпілих, збитки, а також про виникнення загрози цунамі не надходило.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео) В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео)
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
В американському штаті Мічиган оголошено режим стихійного лиха через повені, є загиблий (фото) В американському штаті Мічиган оголошено режим стихійного лиха через повені, є загиблий (фото)
У Луцьку пронісся ураган: місто затопило і засипало градом (відео) У Луцьку пронісся ураган: місто затопило і засипало градом (відео)
Грозові зливи не залишать Україну до кінця тижня: синоптики попередили про негоду (відео) Грозові зливи не залишать Україну до кінця тижня: синоптики попередили про негоду (відео)
Повені в Індії: 23 загиблих, понад 500 тисяч постраждали (фоторепортаж) Повені в Індії: 23 загиблих, понад 500 тисяч постраждали (фоторепортаж)
У Києві сьогодні ясно, температура до +30° У Києві сьогодні ясно, температура до +30°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Стрічка новин