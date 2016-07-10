Супертайфун на Тайвані: троє загиблих, сотні поранених (фото)

Удар стихії призвів до відключення від електрики більш ніж півмільйона будинків. Близько 20 тисяч досі залишаються без електропостачання.

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Як повідомляє Сіньхуа, внаслідок зсуву на південному сході Тайваню, викликаного тайфуном "Непартак", загинули три людини, ще 311 отримали поранення.

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Зсув, викликаний тайфуном "Непартак", трапився у повіті Тайдун о 5:50 в п'ятницю, коли швидкість вітру досягала 191 км/год. Тайфун перетнув Тайваньську протоку і налетів на провінцію Фуцзянь у другій половині дня в суботу зі швидкістю вітру 100 км/ч.

За інформацією тайванського центру екстреного реагування на стихійні лиха, серед трьох загиблих - 39-річний чоловік, що впав в озеро і потонув у повіті Хуалянь, 71-річна мешканка повіту Тайдун, яка загила від серйозних травм, отриманих, коли на неї впала шафа, і чоловік, що впав у море в повіті Ляньцзян.

Економічний збиток у сільськогосподарському секторі оцінюють у понад 700 мільйонів нових тайваньських доларів /21,8 мільйонів доларів. США.