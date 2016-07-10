Супертайфун на Тайвані: троє загиблих, сотні поранених (фото)

06:37, 10 липня 2016
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Удар стихії призвів до відключення від електрики більш ніж півмільйона будинків. Близько 20 тисяч досі залишаються без електропостачання.

REUTERS
REUTERS

Як повідомляє Сіньхуа, внаслідок зсуву на південному сході Тайваню, викликаного тайфуном "Непартак", загинули три людини, ще 311 отримали поранення.

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Зсув, викликаний тайфуном "Непартак", трапився у повіті Тайдун о 5:50 в п'ятницю, коли швидкість вітру досягала 191 км/год. Тайфун перетнув Тайваньську протоку і налетів на провінцію Фуцзянь у другій половині дня в суботу зі швидкістю вітру 100 км/ч.

За інформацією тайванського центру екстреного реагування на стихійні лиха, серед трьох загиблих - 39-річний чоловік, що впав в озеро і потонув у повіті Хуалянь, 71-річна мешканка повіту Тайдун, яка загила від серйозних травм, отриманих, коли на неї впала шафа, і чоловік, що впав у море в повіті Ляньцзян.

Економічний збиток у сільськогосподарському секторі оцінюють у понад 700 мільйонів нових тайваньських доларів /21,8 мільйонів доларів. США.

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