Біля берегів Самоа в Тихому океані стався землетрус магнітудою 5,5

Даних про потерпілих або руйнування не надходило, загроза цунамі не оголошувалася.

Загроза цунамі не оголошувалася / Фото wikipedia.org

Землетрус магнітудою 5,5 стався в неділю біля берегів Самоа в Тихому океані.

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Про це повідомила Геологічна служба США, передає ТАСС.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 178 км на північний захід від столиці держави Самоа міста Апіа. Їх вогнище залягало на глибині 10 км.

Даних про потерпілих або руйнування не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.