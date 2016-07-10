Біля берегів Самоа в Тихому океані стався землетрус магнітудою 5,5
Даних про потерпілих або руйнування не надходило, загроза цунамі не оголошувалася.
Землетрус магнітудою 5,5 стався в неділю біля берегів Самоа в Тихому океані.
На півдні Філіппін стався 5-бальний землетрус
Про це повідомила Геологічна служба США, передає ТАСС.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 178 км на північний захід від столиці держави Самоа міста Апіа. Їх вогнище залягало на глибині 10 км.
Даних про потерпілих або руйнування не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.
Читайте також
В Україну прийшли справжні тропіки: синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо (відео)
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +17°
-
Дніпро+31°... +18°
-
Донецьк+32°... +14°
-
Житомир+29°... +18°
-
Запоріжжя+32°... +18°
-
Івано-Франківськ+27°... +16°
-
Київ+29°... +20°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+31°... +14°
-
Луцьк+26°... +15°
-
Львів+25°... +15°
-
Миколаїв+32°... +18°
-
Одеса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Рівне+26°... +15°
-
Сімферополь+30°... +16°
-
Суми+27°... +17°
-
Тернопіль+26°... +16°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+32°... +17°
-
Хмельницький+26°... +16°
-
Черкаси+29°... +18°
-
Чернігів+30°... +19°
-
Чернівці+26°... +19°
Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +26 °
Вологість: 79 %
Тиск: 751 мм
Вітер: 4.6 м/с
Ймовірність опадів: 71 %
Схід: 05:43
Захід 20:38
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин