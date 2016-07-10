Біля берегів Самоа в Тихому океані стався землетрус магнітудою 5,5

18:52, 10 липня 2016
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Даних про потерпілих або руйнування не надходило, загроза цунамі не оголошувалася.

Фото wikipedia.org
Загроза цунамі не оголошувалася / Фото wikipedia.org

Землетрус магнітудою 5,5 стався в неділю біля берегів Самоа в Тихому океані.

На півдні Філіппін стався 5-бальний землетрус

Про це повідомила Геологічна служба США, передає ТАСС.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 178 км на північний захід від столиці держави Самоа міста Апіа. Їх вогнище залягало на глибині 10 км.

Даних про потерпілих або руйнування не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.

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