В Еквадорі сталися два землетруси магнітудою 5,9 і 6,4

05:44, 11 липня 2016
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Землетрус магнітудою 6,4 стався в Еквадорі слідом за іншим підземним поштовхом магнітудою 5,9.

скріншот відео
Відомостей про руйнування поки не надходило / скріншот відео

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Геологічну службу США.

На півдні Філіппін стався 5-бальний землетрус

За її даними, епіцентр підземних поштовхів, як і в першому випадку, перебував у 154 км на північний захід від столиці країни міста Кіто. Епіцентр стихії в обох випадках залягав на глибині 35 км

Відомостей про руйнування і постраждалих поки не надходило.

Як повідомляв УНІАН раніше, землетрус магнітудою 5,5 стався в неділю біля берегів Самоа в Тихому океані.

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