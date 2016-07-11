В Україні сьогодні до +30°, на сході можливі опади (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода,11 липня в Україні очікується тепла погода, в Луганській області можливі дощі. Вдень повітря прогріється до +30°.
У столиці без опадів, удень +26°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.
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У Львові 11 липня невелика хмарність, температура повітря вдень +28°. Вітер південно-західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні малохмарно. Температура повітря вдень +29°. Вітер південно-західний, до 5.6 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок опадів не очікується. Температура +27°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +28°, вітер мінливий, до 4.2 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +25°, вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні опадів не очікується. Температура вдень +26°. Вітер мінливий, слабкий.
У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +27°. Вітер північно-західний, до 4.0 м/с.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють практично безхмарну погоду, температура вдень +29°. Вітер мінливий, легкий.
У Краматорську в понеділок хмарно з проясненнями, вдень +28°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.
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У Сєвєродонецьку сьогодні можливий дощ, температура вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°