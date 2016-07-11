В Україні сьогодні до +30°, на сході можливі опади (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода,11 липня в Україні очікується тепла погода, в Луганській області можливі дощі. Вдень повітря прогріється до +30°.

В Україні вдень до +30° / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

У столиці без опадів, удень +26°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

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У Львові 11 липня невелика хмарність, температура повітря вдень +28°. Вітер південно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні малохмарно. Температура повітря вдень +29°. Вітер південно-західний, до 5.6 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок опадів не очікується. Температура +27°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +28°, вітер мінливий, до 4.2 м/с.

В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +25°, вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні опадів не очікується. Температура вдень +26°. Вітер мінливий, слабкий.

У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +27°. Вітер північно-західний, до 4.0 м/с.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють практично безхмарну погоду, температура вдень +29°. Вітер мінливий, легкий.

У Краматорську в понеділок хмарно з проясненнями, вдень +28°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

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У Сєвєродонецьку сьогодні можливий дощ, температура вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.

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