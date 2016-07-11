У столиці сьогодні без опадів, вдень повітря прогріється до +26°

08:30, 11 липня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, у понеділок у Києві вдень до +26°, опадів синоптики не обіцяють.

holy-mozart.livejournal.com
У понеділок у Києві до +26° / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:59, зайде о 21:06.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня в Україні очікується тепла погода, в Луганській області можливі дощі. Вдень повітря прогріється до +30°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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