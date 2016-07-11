В результаті повені в Індії загинули 17 осіб

09:23, 11 липня 2016
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На індійські штати Мадхья-Прадеш і Ассам обрушилися проливні дощі.

Reuters
Reuters

Як передає The Indian Express, за останню добу в штаті Мадх'я-Прадеш загинули сім чоловік.

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За прогнозами, сьогодні сильні дощі повинні пройти в Індоре, Удджайне і Хошангабаде.

Примітно, що у столиці Індії, Нью-Делі, навпаки дуже спекотно - там температура піднімається до 36 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, тайфун "Непартак" на Тайвані призвів до відключення електрики в більш ніж 500 тисяч будинків. Близько 20 тисяч все ще залишаються без електропостачання.

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