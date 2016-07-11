Через прорив дамби в Китаї сталася повінь, евакуйовано 10 тисяч осіб

10:00, 11 липня 2016
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У провінції Хунань в результаті повені евакуювали 10 тисяч осіб.

Reuters
Reuters

Повінь сталася через прорив дамби в районі Хуажун, передає The Strait Times. У регіоні проживають 27 тис. осіб.

У Непалі через зсуви загинули 11 людей

У провінції Фуцзянь близько півмільйона жителів були тимчасово евакуйовані після тайфуну "Непартак". Там загинули дві людини загинули і ще 17 пропали без вісті.

Метеорологи повідомляють, що в цьому році в Китаї вже випало на 21% більше опадів порівняно із середньостатистичними даними.

Нагадаємо, рух швидкісних поїздів "сінкансен" було тимчасово зупинено на японському острові Кюсю через зливи.

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